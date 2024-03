Arrivano le bottiglie di cartone per il vino. La mossa del supermercato spiazza i clienti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 12 marzo 2024) Nel Regno Unito ilAldi disporrà sui propri scaffali di due vini contenuti inprodotte quasi interamente diriciclato. Le due etichette, commercializzate con il marchio del, sono il risultato di una collaborazione con Frugalpac, azienda con sede a Ipswich, che ha sviluppato una bottiglia sostenibile, leggera e riciclabile che si pone come alternativa al vetro. Non sappiamo ancora come si comporterà con il, certo è che al momento il vetro è un elemento non sostituibile per i vini di qualità. Vini indiLe due nuove etichette vedranno un rosso e un bianco a disposizione deiche vorranno fare un acquisto più “green”. I vini disponibili sugli scaffali saranno uno Shiraz e un ...