Arriva il distributore automatico di Cem

(Di martedì 12 marzo 2024) Si chiama Un sacco comodo il nuovo progetto di Cem Ambiente per i Comuni soci e i cittadini del territorio. È ildi sacchetti di Ecuosacco (rosso) e Multipak (giallo), tracciabili e semitrasparenti, che consentono d’individuare ogni utente attraverso un codice personale e, quindi, di effettuare una raccolta differenziata più puntuale. A Vizzolo è stato installato in Piazza Puccini ed è già fruibile. "Il progetto dei distributori automatici – osserva il presidente di Cem Alberto Fulgione – rappresenta un altro passo avanti della nostra società verso una sempre maggior innovazione. Un impegno che verrà ripagato dalla maggior praticità che il progetto porta nel territorio". Il prelievo dei sacchi può avvenire in qualunque giorno e orario, previa esibizione della tessera sanitaria, o della carta d’identità elettronica. A Vizzolo ...