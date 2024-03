Arrigo Sacchi su Simone Inzaghi si è sbagliato | Albertini | che siluro sul suo mister

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) “Atletico-Inter? Questi ottavi di finale non mi lasciano indifferente, sarò allo stadio a Madrid. Mi aspetto una partita intensa, come le squadre che si sfideranno". Ha detto così l'ex Atletico, Demetrio, in un'intervista a La Repubblica a poche ora dalla sfida del Wanda Metropolitano, in programma mercoledì alle 21., che tanto bene sta facendo con i nerazzurri “è un grande allenatore, più che bravo — ha detto Demetrio — Gli ingredienti c'erano tutti. In campo era un po' egoista, come tutte le punte, ma fuori era generoso. Viveva per il calcio, era preparato, aveva entusiasmo. Se allenasse un'altra squadra, mi piacerebbe giocarci. All'Inter non riesco a immaginarmi". Se in passatoè stato attaccato dall'ex allenatore rossonero e della Nazionale,...