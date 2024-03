Arnold Schwarzenegger e Alan Ritchson star del film natalizio The Man With The Bag

(Di martedì 12 marzo 2024) Leactionsaranno i protagonisti della commedia natalizia The ManThe Bag.sarà il protagonista della commedia natalizia The ManThe Bag accanto ad, ladi Reacher. L'attore ritornerà su un set cinematografico dopo una pausa iniziata nel 2019, quando aveva girato Kung Fury 2 e Terminator: Destino oscuro. I primi dettagli del progetto Le riprese di The ManThe Bag inizieranno nei prossimi mesi e la produzione sarà curata da Amazon MGM Studios. La sceneggiatura è firmata da Allan Rice, mentre alla regia è impegnato Adam Shankman (Hairspray). La sinossi anticipa: "Quando la ...

