Arnautovic out | guarda a 2 partite! Carlos Augusto? Margine ? CdS

(Di martedì 12 marzo 2024) Doppia tegola per l’Inter che in un colpo solo ha perso sia Markoche. Tempi di recupero differenti per i due giocatori. RECUPERI DIVERSI ? Fatal Bologna, non nel risultato (l’Inter ha raccolto la sua tredicesima vittoria di fila), ma per l’infermeria. Inzaghi perde altri due pezzi: Marko. L’attaccante ha subito un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra; mentre il difensore un’elongazione, ma senza lesione. Dunque, tempi di recupero ovviamente differenti. L’austriaco ritornerà tra un mese: sono due lenel mirino, quella contro l’Udinese nel weekend del 6-7 aprile o quella col Cagliari la settimana successiva. Il brasiliano potrebbe anche tornare per la sfida di domenica contro il ...

