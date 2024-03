Aree Ztl Bus B e C a Roma | al viapartono le nuove regole per l’accesso degli Open bus Gualtieri | “Regole chiare per impedire intralci al traffico”

(Di martedì 12 marzo 2024) Approvata la delibera perdelle linee Gran Turismo all’interno delleZtl. Il provvedimento porta ad attuazione l’art. 17 del nuovo Regolamento per i servizi di bus turistici approvato nel settembre scorso dall’Assemblea Capitolina. Per prima cosa viene fissato a 55 il limite massimo di mezzi circolanti nelleZtl Bus B e C, perimetri rispettivamente della Ztl Vam e della Ztl Centro Storico. Potrà inoltre essere istituito un solo stallo dedicato aglibus, in corrispondenza di ciascuno dei principali poli storico-artistici e culturali. Viene poi vietata l’istituzione di capolinea all’interno della Ztl Bus “C” mentre, nelle restanti zone ricadenti nella Ztl Bus “B”, viene consentita la realizzazione di non più di 6 impianti di capolinea. La delibera stabilisce quindi di dare mandato al Dipartimento ...

