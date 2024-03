Archivio storico finito sott’acqua Il Comune nomina avvocato e periti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) L’alluvione dei primi di novembre 2023 ha sommerso l’deldi San Marcello Piteglio,a Campi Bisenzio e ora l’amministrazione si affida alla tutela di un. Il 20 settembre scorso, cinquecento anni di documenti erano stati consegnati dalalla società Archivi Spa di Prato, che avrebbe dovuto indicizzarli e digitalizzarli. Questo perché la stanza dove i documenti erano sistemati stava per diventare la mensa scolastica dell’Omnicomprensivo. In un primo momento ilaveva proposto il trasferimento nella vicina Villa Vittoria, recentemente restaurata, ma la Soprintendenza non approvò. L’assessore Alice Sobrero nell’ultimo consiglio ha reso noti gli ultimi sviluppi: "Tutti i 225 metri lineari ...