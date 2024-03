Architetture verdi | parchi insoliti | orti botanici in cui tornare a respirare dopo l' inverno in città Ecco le mete ideali per assistere al risveglio | imminente | della bella stagione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 12 marzo 2024) La primavera è alle porte. Anzi, sembra già cominciata. I primi ponti del 2024 sono la perfetta occasione per approfittarne e praticare un po’ di garden tourism: alla scoperta dei, dei giardini e deglipiù spettacolari, o, d’Italia e d’Europa. Luoghi in cui natura, arte e architettura si incontra, a cui le fioriture stagionali aggiungono la giusta “magia”.allora 7 itinerari on-the-road per praticare l’arte del “Friluftsliv” (letteralmente, “vivere all’aria aperta”), con i suggerimenti di CamperDays, la piattaforma di noleggio camper leader in Europa. ...