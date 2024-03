Architetta si trasferisce a Milano per lavorare in uno studio: “Mi pagavano 500 euro al mese, a volte in nero”: Cristina (nome di fantasia) ha denunciato a Fanpage.it le condizioni di sfruttamento a cui è stata sottoposta in uno studio di architettura di Milano ...fanpage

Udine ricorda l’architetto Gino Valle nel centenario della nascita: A cento anni dalla nascita, l’architetto Gino Valle è al centro di una mostra a Casa Cavazzini, resa possibile dall’indagine dei materiali del suo archivio ...artribune

Scandurra: "Le cose che progettiamo devono essere pensate per durare": L'architetto Alessandro Scandurra ci aspetta sull'uscio della sua casa milanese, affacciato su una bellissima scalinata elicoidale che ruba l'occhio a chi arriva. Classe 1968, è un protagonista indisc ...idealista