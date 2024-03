Apple AirPods 3a Gen con custodia di ricarica Lightning in offerta su Amazon al 20% di sconto

OFFERTA imperdibile per le cuffiette dell’azienda di Cupertino, è infatti possibile acquistare le Apple AirPods 3 con uno sconto sensazionale da MediaWorld, approfittatene subito! In occasione ... (tuttotek)

Cosa fare prima di vendere l'iPhone Lo spiega direttamente l'azienda: Ecco un paio di consigli, che arrivano direttamente da Apple, su cosa fare prima di vendere il vostro iPhone: sono utilissimi!tech.everyeye

Vision Pro sostituisce HoloLens 2, rivoluzione in sala operatoria: Tra i primissimi a usare Apple Vision Pro in sala operatoria due casi in Italia (il primo a febbraio il secondo in veterinaria a inizio marzo): ora un assistente chirurgo a Londra ha scelto di cambiar ...macitynet

I nuovi iPad e l’aggiornamento degli AirPods: tutti i leak di Apple da Mark Gurman: Mark Gurman, il famoso leaker, è qui con nuove informazioni riguardanti i prodotti Apple. Gurman è sempre affidabile in questo campo, e le ultime novità sono davvero tante e riguardano i nuovi iPad e ...cellulare-magazine