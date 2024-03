Anziano salvato nel fiume dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Fucecchio, 12 marzo 2024 – Un’azione immediata, mettendo in campo anche tanto coraggio. È così che iieri hannoun uomoe ammalato per il quale, è il caso di dirlo, i militari dell’Arma sono stati davvero i suoi angeli custodi. Un’operazione complessa portata all’obiettivo con successo. Due le cose fondamentali: le ricerche capillari, battendo palmo a palmo, tutta la zona interessata dalla presenza delle persona; e la scelta di affrontare le acque gelidissime di un corso d’acqua per raggiungere l’uomo che, forse, in pochi minuti sarebbe annegato. Ma vediamo cos’è successo. Tutto è cominciato ieri mattina nella frazione fucecchiese di Massarella per soccorrere una persona anziana che si era persa. Sono le 11 quando arriva la richiesta di aiuto alla centrale operativa della compagnia ...