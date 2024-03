Anticipazioni Le Iene Show del 12 marzo 2024 | inviati | temi | ospiti e scaletta

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di martedì 12 marzo 2024) Questa sera, martedì 12, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le. Vediamodella serata condotta da Veronica Gentili e Max Angioni. Lein studio Michelle Hunziker: lagirl presenterà la terza edizione del suo one woman“Michelle Impossible & Friends”, in onda mercoledì 13su Canale 5. I Ricchi e Poveri: il celebre gruppo musicale italiano si esibirà in studio. I servizi della puntata Antonino Monteleone torna a parlare della Strage di Erba con nuovi importanti documenti. La Iena si occuperà anche del caso Alessia Pifferi, la donna che ha ...