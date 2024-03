Anticipazioni Endless Love | la puntata di oggi 12 Marzo

(Di martedì 12 marzo 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it. Durante la sua festa di compleanno, Nihan ha una discussione con Emir in seguito alla quale si allontana e sale sulla barca di famiglia ormeggiata al porto. Ma poi la ragazza cade dall’imbarcazione e rischia l’annegamento. Fortunatamente viene salvata da Kemal. I due passano la serata insieme, approfondiscono la conoscenza e si scambiano i numeri di telefono. Il giorno successivo, Kemal la invita a casa di Leyla, una signora che conosce sin da bambino. Kemal e Nihan ...

Ecco le anticipazioni di Endless Love di martedì 12 marzo : la puntata va in onda alle 14:05 circa su Canale 5. Ecco le anticipazioni della trama di Endless Love , la nuova soap turca in onda martedì ... (movieplayer)

Kemal e Nihan di Endless Love (US Mediaset) Le vicende drammatiche ambientate nella campagne di Cukurova lasciano spazio all’amore tormentato della ricca pittrice Nihan Sezin (Neslihan Atagül) e ... (davidemaggio)

La nuova soap turca Endless Love andrà in onda - al posto di Terra Amara - lunedì 11 marzo su Canale 5. La serie ruota intorno a una storia d'amore tormentata tra Nihan Sezin (Neslihan Atagül) e ... (fanpage)

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 12 marzo 2024 su Canale 5 rivelano che Nihan rischia di annegare, ma per fortuna sopraggiunge Kemal ! (comingsoon)

martedì 12 marzo 2024 , la serie turca Endless Love tornerà su Canale 5 alle 14:10 con la sua seconda puntata doppiata in italiano e grazie alle straordinarie anticipazioni che stiamo per darvi ... (anticipazionitv)

Endless Love Anticipazioni 12 marzo 2024: Nihan sta per morire, ma arriva Kemal a salvarla!: Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 12 marzo 2024 su Canale 5 rivelano che Nihan rischia di annegare, ma per fortuna sopraggiunge Kemal!msn

Scopriamo la nuova soap turca che prende il posto di Terra Amara: Trame delle puntate di Endless Love in onda da lunedì 11 a sabato 17 marzo su Canale 5: tutto sulla nuova soap turca trasmessa al posto di Terra Amara.gazzetta

Endless Love, la nuova serie turca di Canale 5: Anticipazioni, trama e cast: La nuova soap turca Endless Love andrà in onda – al posto di Terra Amara – lunedì 11 marzo su Canale 5. La serie ruota intorno a una storia d’amore tormentata tra Nihan Sezin (Neslihan Atagül) e Kemal ...fanpage