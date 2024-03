“Anomalie e richieste inusuali” Guerra sul dossieraggio | si infiamma lo scontro tra toghe

(Di martedì 12 marzo 2024) Èaperto tra i magistrati. Il caso dossier continua a lasciare i suoi strascichi nel potere giudiziario e stavolta nel ciclone finisce Raffaele Cantone. Secondo quanto ricostruito da Luca Fazzo sulle pagine de Il Giornale, Sergio Sottani – procuratore generale di Perugia – avrebbe preannunciato provvedimenti sull'ex presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. Il motivo? La gestione della vicenda da parte del suo pm. Il pg, infatti, ha deciso di “segnalare agli organi deputati al controllo quelle che potrebbero apparire eventualicomportamentali nell'esercizio della funzione giurisdizionale”. Ma a cosa si sta riferendo? Sottani non approverebbe la gestione pubblica della vicenda. In primis la richiesta – subito esaudita – di essere sentito in commissione Antimafia insieme al capo della Direzione nazionale antimafia, Giovanni ...

Perché non funziona ChatGPT da giorni, una possibile soluzione: Sono ormai svariati giorni che non funziona ChatGPT a dovere nella sua versione per browser. Le richieste al chatbot di OpenAI hanno iniziato a non dare le adeguate risposte dallo scorso venerdì e le ...optimagazine

Meteo Milano: oggi pioggia e nuvole, domani rovesci e vento: LEGGI ANCHE Previsioni meteo L’Aquila: nuvolosità e rovesci in arrivo, vento in intensificazione Previsione meteo Trento: nuvole e pioggia in arrivo Il meteo dei prossimi giorni si preannuncia variabi ...meteogiornale

Rc auto, +27 euro a polizza: la mappa delle città. Assoutenti, aumenti ingiustificati: I dati diffusi da Ivass, l’autorità di vigilanza del comparto assicurativo. Ecco dove gli incrementi sono più pesanti ...quotidiano