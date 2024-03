Annarumma | “Lobotka fondamentale per il Napoli”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 12 marzo 2024) Giuseppe, giornalista Dazn, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Come commenta l’episodio che ha coinvolto De Laurentiis alla vigilia della sfida di Barcellona? “È stata una uscita fuori luogo quella del presidente. È sembrato quasi impazzito. Anche lo stesso Politano non credeva a quello che stava succedendo. Un gesto sicuramente da condannare. Bisogna raccontare il gesto per quello che è stato e bisogna dire che De Laurentiis non ci fa una bella figura. Anche per un discorso relativo a quelli che sono i nostri colleghi, poteva capitare a chiunque. Mi metto nei loro panni, non è stato bello”. Si ha qualche notizia in più in merito ai motivi che hanno spinto De Laurentiis a comportarsi in un certo modo? “Credo si tratti sempre di questioni legate ai diritti televisivi. La partita verrà trasmessa da Mediaset e ...