Anguissa | «Napoli è passione Contro il Liverpool l’anno scorso non sentivo la pressione»

(Di martedì 12 marzo 2024) Il centrocampista delFranckha parlato ai microfoni di Uefa Tv in vista del matchil Barcellona di Champions di stasera. Il camerunense ha ripercorso la vittoria degli azzurri loannoil4-1: «E’ stato semplicemente incredibile, giocare in Champions è un sogno da bambino. Mi sono detto ‘Frank, sei qui, provaci, divertiti, perché è solo calcio, niente’. E non ho sentito nessuna, ero super fiducioso. Avevo l’adrenalina di un bambino in un negozio di giocattoli. E’ così che mi sono sentito. Ero così emozionato che non vedevo l’ora che iniziasse la gara ed è andata benissimo. Come descrivere? E’!» L'articolo ...

