Angelo Mancia | 44 anni fa il suo brutale | vile assassinio | dolore e ricordo sono sempre vivi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 12 marzo 2024) Il 12 marzo 1980 è un giorno di morte, di sangue, di violenza politica che non conosceva limiti, di atrocità inimmaginabili che sembravano allora normali. Quel maledetto mercoledì di 44fa, un ragazzone di 27che lavora come fattorino al Secolo d’Italia ed è segretario della sezione del Msi-Dn del quartiere Talenti, esce di casa per andare al lavoro: ma non ci arriverà mai. Lo aspettano tutta la notte a bordo di un pulmino parcheggiato nei pressi della sua abitazione. Quandosi avvicina al motorino per andare a lavorare, verso le otto e mezzo, i terroristi gli sparano.tenta di tornare indietro, ma è troppo tardi: lo finiscono con un colpo alla nuca, nello stile consueto della vera “Volante rossa”, quella che operò dopo la guerra nel Nord Italia, ...