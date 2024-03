Angelina Mango all’Eurovision 2024 | quante volte canta e quando

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 12 marzo 2024) C’è comprensibilmente grande attesa per l’Eurovision, che si terrà dal 7 all’11 maggio prossimi. L’Italia sarà rappresentata da, come tutti sanno, avendo vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo, non senza polemiche. È tutto però parte del passato e ora ciò che conta è la sua esibizione su questo importantissimo palco. Siamo certi, però, che si tratterà di un’unica chance? Il regolamento dell’Eurovision è infatti cambiato e di seguito trovate tutte le modifiche del caso.Ci sarà una prima volta storica. Non era infatti mai accaduto che gli artisti dei cinque Paesi fondatori della manifestazione musicale si esibissero live anche durante la fase delle due semifinali. Il ...