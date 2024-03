Andrew Tate | arrestato di nuovo in Romania l' influencer misogino | è accusato di violenza sessuale assieme al fratello

Andrew Tate e suo fratello Tristan sono stati arrestati in Romania con l’accusa di reati sessuali nel Regno Unito. Lo ha reso noto la polizia rumena che ha dichiarato in un comunicato di aver ... (ilfattoquotidiano)

Chi è Andrew Tate, influencer ed ex kickboxer arrestato per aggressione sessuale in Romania: Nuovi guai per Andrew Tate, l’ex kickboxer diventato influencer: è stato arrestato per la seconda volta in Romania ...unita

Tate arrestato in Romania per reati sessuali commessi in Gb: BUCAREST, 12 MAR - Il controverso influencer Andrew Tate e suo fratello sono stati arrestati in Romania per accuse relative a reati sessuali commessi nel Regno Unito. (ANSA) ...ansa

Andrew Tate (di nuovo) arrestato: l'influencer accusato di violenza sessuale: Tate è già accusato in Romania di di stupro, traffico di esseri umani e di "aver formato una banda criminale per lo sfruttamento di donne" ...today