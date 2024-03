Andate soli e contro tutti | il segno che è davanti a un bivio | l' oroscopo di Branko

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Ecco l'didi martedì 12 marzo 2024 Ariete Luna nel vostroin aspetto con il virile Marte e Mercurio: chissà i regali che vi depositerà! Questi giorni sono molto ben illuminati per la sfera economica, viaggi, amicizie e relazioni sociali. Anche in casa è possibile fare importanti lavori, restauri, cambiamenti. Magnetismo ardente in amore, voglia di vivere qualcosa di autentico, magari un po' selvaggio – ricordate Marlon Brando giovane… Bellissimi i giovani del, autentici.Toro Un bel giorno, forse persino troppo dominato dalle emozioni, potrebbe venire a mancare il vostro famoso senso pratico. Ma proprio questa vostra aria un po' svagata aumenta il fascino, vi aiuta anche nei rapporti di lavoro, sarà un giorno facile per le finanze. Infatti la nuova Venere in Pesci tocca anche il ...