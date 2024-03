Ancora ladri a scuola | rubati pc e monetine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024) Brutta sorpresa al rientro dal weekend, nuova visita deialle scuole inzaghesi. "Topi" in azione alle elementari di via Brambilla e alla media Kennedy di via Boccaccio. Per quest’ultima un "bis" a tempo di record: era già stata teatro di una incursione notturna da parte di sconosciuti solo poche notti fa. Pochi dettagli sul bottino, sicuramente magro, di questo doppio giro: qualche pc alle medie, alle elementari, a quanto sembrerebbe, solo del denaro asportato dalle macchinette distributrici di bevande. Sul posto, ieri mattina, agenti di polizia locale e carabinieri. Indagini in corso, pochi elementi. Le modalità sono quelle già messe in atto in passato; un fattore "invitante" per il’assenza di un sistema d’allarme e di una rete di telecamere a monitorare gli ingressi. M.A.