Anche gli Stati Uniti d’America hanno appena vissuto l’inverno più caldo

Per il settimo anno consecutivo l’aeroporto di Fiumicino è stato decretato miglior scalo europeo nella categoria degli aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri. Premiato anche Ciampino come ... (tpi)

A Caluso due scuole si contendono 4 aule: il Martinetti risponde all'Ubertini: Dopo la conferenza stampa di ieri dell'Ubertini, che teme per la sottrazione di 4 aule decisa dalla Città Metropolitana, arriva la risposta della dirigente scolastica del Martinetti ...giornalelavoce

Domanda bonus asili nido 2024 al via: requisiti, importi e come inviare la richiesta: Domanda bonus asili nido 2024 al via: requisiti, importi e come inviare la richiesta Al via la presentazione delle domande del bonus asili nido 2024, la misura confermata dalla legge di Bilancio 2024 ...tag24

Concerti negli scavi di Pompei 2024 date, artisti e biglietti: “La grande musica incontra la cultura” | VIDEO: Abbiamo bisogno di comunicare Anche in questi luoghi del digitale e gli artisti ci aiutano a divulgare bellezza” Le parole di Sangiuliano Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (qui ...tag24