Anas presenta a Letexpo il programma Stig per la sicurezza delle gallerie

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 12 marzo 2024) (Adnkronos) –, monitoraggio di ponti e viadotti e strade digitali. Sono solo alcuni dei temi che l’amministratore delegato di, Aldo Isi, ha toccato nel corso del suo intervento a, la Fiera del trasporto e della logistica sostenibili ina Verona. Sotto la lente, in particolare, il(Sistema L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Donne e lavoro: sì, ma quale? Ecco i settori a prevalenza femminile Parità di genere ancora lontana nelle società quotate in borsa Il fintech è sempre più donna? Storie femminili di innovazione e inclusione PRG Retail Group ottiene la Certificazione per la Parità di ...