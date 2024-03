Analisi digitale del movimento. Ecco un nuovo strumento in dono

(Di martedì 12 marzo 2024)l’deldei pazienti. Si chiama "Baiobit", ed è un innovativoche consente ai fisioterapisti una valutazione dettagliata deldei pazienti: permette di analizzare i vari progressi effettuati durante l’iter terapeutico, di adeguare costantemente il programma al variare delle condizioni motorie, nonché di valutare l’efficacia degli esercizi terapeutici proposti. "Baiobit" è stato consegnato in questi giorni al Centro di Riabilitazione di Valdibrana dai volontari dell’associazione onlus "Matilde Capecchi Margherita Silenziosa", in collaborazione con l’Associazione un "Cuore per Reby". La donazione è avvenuta alla presenza dei fisioterapisti Simone Bonacchi e Armando Perrotta, del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie, ...

