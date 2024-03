Amici | chi è diventato famoso? Ecco i nomi noti fra gli ex allievi

Tra non molto ripartirà l’ Isola dei Famosi e da settimane continuano ad uscire indiscrezioni sul prossimo cast. Adesso si sta parlando di due cantanti ex Amici che sarebbero pronti a diventare ... (caffeinamagazine)

Al Grande Fratello 2024 si parla dell’amicizia tra Perla e Alessio entrata in crisi per l’inizio della relazione con Anita. La ex fidanzata di Mirko in superled confessa i suoi dubbi e ... (superguidatv)