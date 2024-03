Amici 23 | riunioni delle squadre | analizzati i punti deboli degli avversari

(Di martedì 12 marzo 2024)23 è tornato in onda su Canale 5 questo pomeriggio, martedì 12 marzo 2024, con una nuova puntata del daytime. Dopo la presentazionedel serale che cosa sarà accaduto in queste ultime ore nella scuola agli allievi? Vi ricordiamo che già nell’appuntamento di ieri era stata mostrata una piccola anticipazione rispetto al nuovo daily. Cosa si era visto? La presenza di Zerbi e della Celentano nello studio del pomeridiano che commentavano i cantanti ed i ballerinialtre, in particolare: Sofia, Nicholas, Kumo e Nicholas. Come mai? Sarà stato svelato durante la striscia quotidiana? Questo e molto altro ve lo raccontiamo qui di seguito…23, Zerbi e Celentano convocano la loro squadra La nuova puntata del daytime di23 di questo ...

Amici 23, La Parola Alle Eliminate: Ecco Come La Pensano Kia E Nahaze!: L'ultima puntata di Amici è stata dedicata a tutti quei ragazzi che non avevano ancora conquistato la maglia d'oro. Ecco la reazione di Kia e Nahaze!tuttosulgossip

Google Meet: come funziona, guida aggiornata 2024: La piattaforma di videoconferenza Google Meet negli ultimi anni ha avuto popolarità a periodi alterni, ma sicuramente ad oggi resta uno strumento efficace per diverse esigenze. Vediamo insieme come fu ...msn

Vanessa Incontrada arriva nelle Marche: ecco dove e in quali date: Le imperfezioni della generazione dei quarantenni in una commedia degli equivoci: “Scusa sono in riunione... ti posso richiamare”, con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta che ...corriereadriatico