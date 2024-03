Amici 23 | ecco le tre squadre del serale e gli allievi da cui sono composte

Zerbi e Celentano - Amici (US Fascino) Tutto è pronto per il Serale di Amici 2024 , ultima fase della 23° edizione del talent show di Maria De Filippi. Scelti i 15 allievi, sono state ... (davidemaggio)

Manca pochissimo per il via alla fase Serale di “Amici di Maria De Filippi”, il talent per eccellenza e il più longevo della tv (23 edizioni), nato da una idea di Maria De Filippi. I cantanti ... (ilfattoquotidiano)