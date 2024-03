Ambra Angiolini ferma lo spettacolo per problemi di salute | “Lesione muscolare dopo un infortunio”

Al posto tuo: tutte le curiosità sulla commedia con Luca Argentero e Ambra Angiolini: Tutto quello che volete sapere su Al posto tuo, film commedia del 2019 diretto da Max Croci, con Ambra Angiolini, Stefano Fresi e Luca Argentero ...superguidatv

Film stasera in tv: Rai 1 ha preparato due serate per chi è già in astinenza da Luca Argentero dopo il finale di stagione di Doc – Nelle tue mani. Questa sera, martedì 12 marzo andrà in onda il film Al Posto Tuo del 2016 ...gazzetta

Ambra Angiolini messa ko da una lesione muscolare, salta lo spettacolo a teatro: “Mi dispiace”. Il messaggio su Instagram: Ambra Angiolini è attualmente in tournée con “Oliva Denaro”, spettacolo teatrale tratto dall’omonimo romanzo di Viola Ardone e diretto da Giorgio Gallione. La narrazione si concentra su tematiche ...ilfattoquotidiano