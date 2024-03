(Di martedì 12 marzo 2024) Arezzo, 12 marzo 2024 –. L’operazioneè partita grazie ad Officine della cultura. Per i possessori diin 8mm,e 16mm, c’è tempo fino al 18 marzo per ottenere gratuitamente una copia digitale del materiale. «Non lasciatele in soffita!» è l’invito di Officine della Cultura. Obiettivo dell’operazione recupare quelle con l’immagine della periferia di Arezzo impressa sulla tela di un racconto diventato ormai di difficile visione. Una copia che diventerà presto preziosa non solo per la memoria privata, individuale e familiare, data la sua rinnovata trasmissibilità, ma anche collettiva entrando a far parte di un originale progetto dal titolo «Visioni Ex-centriche». L’appello parte da Officine della Cultura e dal Liceo ...

Amarcord in sala. Vecchie pellicole in Super8 cercasi: AAA vecchie pellicole cercasi. L’operazione Amarcord è partita grazie ad Officine della cultura. Per i possessori divecchie pellicole in 8mm, Super8 e 16mm, c’è tempo fino al 18 marzo per ottenere gra ...lanazione

Cagliari | Alla Domus l’evento ‘Pes Graffiti’ organizzato dall’Associazione Ex Rossoblù: Tra Amarcord ed emozioni. Presso la sala stampa dell’Unipol Domus, la casa del Cagliari di Claudio Ranieri, è stato organizzato dall’Associazione Ex Rossoblù un evento speciale per omaggiare sia la fo ...msn

Amarcord – Il Milan-Sparta Praga deciso da una doppietta di Weah: A San Siro è il Milan a fare la partita, ma gli ospiti si difendono con ordine e l'estremo difensore Kouba si esalta sui tentativi di Maldini e Weah in avvio. Lo Sparta Praga, in campo con undici cech ...informazione