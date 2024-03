’Amanti’ | verità e imbrogli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Un testo sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e in definitiva sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste. Appuntamento con la stagione di prosa stasera, alle 20.45, al Teatro Civico, dove va in scena ‘Amanti’, una commedia in due atti scritta e diretta da Ivan Cotroneo, che vede protagonisti Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi. ‘Amanti’ segue la storia della relazione di Giulio e Claudia, intervallando i loro incontri in albergo con i dialoghi che ciascuno dei due ha con la dottoressa Cioffi – psicoterapeuta specializzata in problemi di coppia – che ovviamente ignora come i suoi due problematici pazienti abbiano una relazione tra di loro. Così la loro storia si dipana fra gli incontri a letto, e leo le menzogne ...