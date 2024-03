Alunno 13enne in gita scolastica torna a casa con la febbre alta | ricoverato per meningite

In gita con la scuola in Toscana, torna con febbre alta: 13enne ricoverato per meningite ad Agrigento: A seguito del caso di meningite riscontrato in un Alunno di 13 anni che frequenta la scuola media “Garibaldi” di Agrigento e che è appena… Leggi ...informazione

"Tutta la scuola ti porterà per sempre nel cuore": La scuola Guido Fassi piange la perdita di Arianna Giaroli, 13enne scomparsa. Compagni e insegnanti le rendono omaggio e si preparano a affrontare il lutto insieme.ilrestodelcarlino

Torna dalla gita scolastica con la meningite: studente di 13 anni in ospedale: Il caso ad Agrigento: il 13enne ha manifestato i sintomi dopo essere tornato da una gita in Toscana. Preoccupazione tra gli altri studenti e genitori. Il giovane, ricoverato nel Palermitano, dopo aver ...amp.today