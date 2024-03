Altra frecciata all’Italia Mosca mette le mani avanti | Bassa affluenza alle urne? Anche Meloni ha vinto così

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) di Marta Ottaviani Mancano pochi giornielezioni presidenziali russe e dall’Svr, il controspionaggio di, arriva un allarme e, nello stesso tempo, la conferma che l’Italia è sempre al centro dei pensieri della Piazza Rossa. Il tema è il voto all’estero, che è già iniziato da qualche giorno, ma soprattutto il voto elettronico, che sarà il grande protagonista di questa consultazione. Il presidente, Vladimir Putin, corre per il quinto mandato e cerca la terza riconferma definitiva. Il risultato non appare molto difficile da raggiungere. I tre canditati fanno parte della cosiddetta opposizione strumentale e non impensieriscono il Capo del Cremlino. L’unico outsider, Boris Nadezhdin, non ha potuto candidarsi per alcune irregolarità formali. La strada per l’ennesimo trionfo sembrerebbe spianata. Ma anon sono comunque ...