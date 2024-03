Almera | Garitano | “Arriviamo alla competizione a testa alta”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 12 marzo 2024) 2024-03-12 01:28:04 Ecco quanto riportato poco fa, dSpagna, precisamente su Marca: Gaizkaha pareggiato Javier Clemente come allenatore con il maggior numero di partite consecutive senza vittorie, 19. L’allenatore ha assicurato di aver commesso un grave errore provocando una transizione rivale con una perdita inutile e che si tratta di errori “che in questa categoria non puoi commetterli perchè ti penalizzano”. Inoltre, è stato fedele al suo discorso secondo cui la squadra compete in ogni partita ed è sempre vicinavittoria. Continuano a gareggiare, ma senza vittorie… “Non è normale non aver vinto quando giochiamo in tutte le partite e siamo vicini a vincerle. Per un motivo o per l’altro, sembra incredibile. Avevamo un rivale molto forte davanti a noi che aveva anche le sue risorse e Penso che abbiamo giocato una ...