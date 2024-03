“Allora io ho deciso” Grande Fratello | scoppia il caos | Mirko interviene | Perla con gli occhi lucidi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 12 marzo 2024)Vatiero in lacrime,decide di intervenire. È successo davvero di tutto durante la puntata di lunedì 11 marzo 2024 del2023. Ne abbiamo già parlato me è bene fare un piccolo recap. Beatrice Luzzi ha avuto molto da ridire con Alessio Falsone. Il ragazzo infatti è stato costretto a un lungo confronto con. Le cose tra loro sono cambiate dopo l’avvicinamento di quest’ultimo ad Anita.ha detto di sentirsi in difficoltà e confusa ma non presa in giro. Racconta la ragazza ad Alfonso Signorini: “Quando ho visto il loro video mi sono posta tante domande”. >> “Orrendo, devi chiedere scusa”., anche Mughini stronca Anita: parole pesanti E ancora: “Ho messo in dubbio Alessio, ...