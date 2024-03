Allarme dalla Spagna | più di mille tifosi azzurri senza biglietto”

Nella tarda serata di ieri, 7 marzo 2024, su richiesta del 118, i Vigili del Fuoco del comando di Siena sono intervenuti in zona Sermena nel comune di Casole d'Elsa, per soccorso ad una persona, ... (firenzepost)

dalla Spagna, AS lancia l'Allarme: "In arrivo più di mille napoletani senza biglietto": Grande ansia in Spagna per l'arrivo di migliaia di tifosi del Napoli a Barcellona senza biglietto. Ne parla il quotidiano AS oggi in edicola ...tuttonapoli

Nurra nel mirino delle multinazionali dell’eolico, l’Allarme del Comitato: «68 progetti, quasi tutti a Sasari»: Una produzione prevista di 6,03 GW, che supera di 1 GW la richiesta fatta dal governo nazionale all’intera Sardegna. Il Comitato contro la speculazione energetica della Nurra, nato a Sassari a fine ...unionesarda

Allarme Codice Rosso: "Interventi più rapidi": Sondrio, il procuratore della Repubblica Basilone ha diffuso una circolare. La vittima va subito ascoltata e aiutata. Tempi delle procedure snelliti.ilgiorno