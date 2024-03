Allarme Codice Rosso | Interventi più rapidi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024) Attenzione massima ai reati da. Il procuratore della Repubblica di Sondrio, Piero Basilone, in 41 pagine ha redatto le “Disposizioni operative alla Polizia Giudiziaria“ per le indagini legate ai reati di violenza domestica e di genere, di atti persecutori e in danno di minori. Una circolare diffusa l’8 marzo. "Si tratta di una materia delicata e complicata - spiega il dottor Basilone, affiancato dal sostitituto Giulia Alberti -. Il mio intento principale: deve essercità d’intervento. L’aiuto alla vittima deve avvenire subito, non può esserci un rinvio. Vale la flagranza differita con possibilità di arresto, quando il fatto viene scoperto. La vittima di violenze, ad esempio, mostra delle chat, dei certificati medici, si acquiscono in copia e si procede. L’invito è a rivolgersi a qualsiasi ufficio (posto di ...