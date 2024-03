Alessandro Barbero a Napoli | “Sono emozionato | parlare ai giovani è una bella responsabilità”

Alessandro Barbero a Napoli, lo storico acclamato come una rockstar: folla oceanica al San Carlo, l'evento sold out: Uno storico acclamato come una rockstar. Tutto esaurito al teatro San Carlo di Napoli, nel pomeriggio di lunedì 11 marzo, non per uno spettacolo di musica o danza ma per una lezione di ...leggo

"Stop genocidio", manifestazione pro-Palestina al San Carlo di Napoli: Breve manifestazione pro Palestina al Teatro San Carlo di Napoli prima dell'inizio della lezione dello storico Alessandro Barbero sulla storia ...notizie.tiscali

Protesta pro Gaza al San Carlo, si attui boicottaggio accademico: E' questa la proposta degli autori della protesta contro il genocidio a Gaza effettuata oggi a Napoli nel teatro di San Carlo all'inizio della lezione dello storico Alessandro Barbero organizzata nell ...ansa