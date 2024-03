Alberto Matano | frecciata al veleno contro Mediaset | ora è sfida aperta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 12 marzo 2024)non si trattiene: il conduttore e giornalista lancia una frecciatina a. Le sue parole non passano inosservate. Non servono presentazioni per parlare di, conduttore e giornalista di Rai Uno, ormai da molti anni è un punto di riferimento del pomeriggio dell’azienda con la Vita in Diretta che conduce in solitaria e sempre con grande successo. Ebbene, in attesa di vederlo anche alla guida della Notte degli Oscar, il motivo per cui torna protagonista è ben diverso.foto Ansa -cityrumors.itPare infatti che nella sua lunga intervista per il Messaggero, non abbia perso occasione per lanciare una frecciatina a, sua diretta concorrente e in particolare al programma che proprio nella stessa fascia ...