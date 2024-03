Albertini | “Ancelotti? Si è detto dispiaciuto del mio addio | ma non penso…”

(Di martedì 12 marzo 2024) Intervistato da Repubblica, Demetrio, ex giocatore del Milan, ha parlato del suodopo l'arrivo di Carlo

Albertini: “Ad Ancelotti dispiace non avermi trattenuto Non penso sia così”: Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero e attuale presidente del settore tecnico della FIGC, ha rilasciato una lunga ...ilmilanista

Albertini torna sull’addio al Milan e promette: «Prima o poi io e Ancelotti…»: Albertini torna sull’addio al Milan e promette: «Prima o poi io e Ancelotti…». Le sue parole a La Repubblica Demetrio Albertini è intervenuto ai microfoni de La Repubblica. Di seguito le sue parole re ...milannews24

Demetrio Albertini: “Sacchi sbagliò su Inzaghi. Mi rivedo in Çalhanoglu”: L’ex centrocampista di Milan e Atletico sul ritorno degli ottavi di Champions dei nerazzurri in Spagna: “Chi ha sottovalutato Simone ha fatto un grande ...repubblica