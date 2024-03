(Di martedì 12 marzo 2024) Altuo: trama, cast e streaming delinsu Rai 1 Questa sera, 12 marzo 2024, alle ore 21.20 su Rai 1 va inilAltuo, una commedia del 2016 diretta da Max Croci. I protagonisti sono Luca Argentero e Stefano Fresi. Scopriamo qual è la trama e chi fa parte del cast. Trama Luca Molteni (Luca Argentero) e Rocco Fontana (Stefano Fresi) sono due direttori creativi di un’azienda che produce sanitari: il primo è un architetto single per scelta, affascinante e donnaiolo che vive in una casa di città completamente domotizzata; il secondo è un semplice geometra che vive in una casa di campagna, sposato con Claudia e con tre figli. Quando i due scoprono che le aziende per cui lavorano sono prossime alla fusione, la sadica direttrice tedesca propone loro, per ...

Se avete voglia di una sana risata, sintonizzatevi Stasera in tv su Rai 1, dove alle 21.30 va in onda Al posto tuo (2016), divertente commedia all’italiana che ha per protagonisti Luca Argentero , ... (amica)

Al posto tuo: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai 1: Questa sera, 12 marzo 2024, alle ore 21.20 su Rai 1 va in onda il film Al posto tuo, una commedia del 2016 diretta da Max Croci. I protagonisti sono Luca Argentero e Stefano Fresi. Scopriamo qual è la ...tpi

Stasera in TV, film e programmi di oggi martedì 12 marzo: Scopriamo cosa va in onda stasera in tv sul palinsesto del digitale terrestre delle reti Rai e Mediaset per questa sera martedì 12 marzo.tvdaily

“Al posto tuo”, su Rai 1 una sfida singolare per salvare il proprio posto di lavoro: Una sera, stufo e affamato, Luca va al bar del paese in cerca di qualcosa da mangiare. Qui incontra Anna ( Serena Rossi), una sua vecchia fiamma nonché cugina di Rocco. Anche lei non lo accoglie nel ...iodonna