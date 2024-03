Al posto tuo | Champions o Petrolio? La tv del 12 marzo

(Di martedì 12 marzo 2024) Per la prima serata in tv, martedì 12su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Altuo”, con Luca Argentero, Ambra Angiolini e Stefano Fresi. Pur di assecondare il loro datore di lavoro, due colleghi si scambiano le vite, traslocando l’uno nella casa dell’altro. I due uomini non potrebbero essere più diversi, così come il loro stile di vita, ma tra equivoci e tensioni, ognuno dei due imparerà qualcosa dall’altro… Canale5 alle 20.45 trasmetterà la partita di calcio tra Barcellona e Napoli, valida per gli ottavi di ritorno dellaLeague. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Dalla strada al palco”, condotto da Nek. Terza edizione dello Show in cui gli artisti di strada hanno l’occasione di esibirsi su un palco televisivo. Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “”, il ...

