Al Pacino spiega il perché del suo criticato annuncio agli Oscar 2024

(Di martedì 12 marzo 2024) Al, protagonista di uno dei momenti più memorabili della 96esima edizione degli, ha cercato dire il motivo dietro alla sua spicciola proclamazione del Miglior film, Oppenheimer, dichiarando che i produttori avevano deciso di non fargli leggere l’intera lista dei nominati. In un’intervista al The New York Times, l’attore ha detto: “Voglio solo che sia chiaro che non era mia intenzione trascurarli, piuttosto si è trattato di una scelta della produzione, dato che gli altri film erano stati già evidenziati singolarmente durante l’intera cerimonia”. Ha aggiunto: “Sono stato onorato di far parte della serata e ho scelto di seguire il modo in cui desideravano che questo premio venisse consegnato“. Emma Thomas e suo marito Christopher Nolan sfoggiano i loro scintillanti Premi– © ...

Incendio nelle cantine di uno stabile di Torino Barriera Milano: fiamme spente dai vigili del fuoco, danni importanti: Per cause in fase di accertamento, il rogo si è sviluppato da una cantina nel piano porticato. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, prontamente intervenuti sul posto assieme alle forze ...torinotoday

