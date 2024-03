Al “Boccherini“ domani un incontro col Maestro Maltese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024)alle 16.30 al Conservatoriosi terrà la presentazione dell’ultimo libro del professore eMaurizio. Un testo che si propone come sintesi e accompagnamento del corso Eufonetika, tenuto dalproprio al Conservatorio lucchese e ad oggi in partenza anche al Conservatorio Puccini di La Spezia. Da molti anniè conosciuto nel campo delle arti marziali per aver portato, per primo in Italia, le discipline del Sud est asiatico, in particolare il kali filippino e il Silat indonesiano. Da lui sono cresciute generazioni di giovani marzialisti e i suoi corsi si tengono sia in Italia che all’estero; anche perché ilha accompagnato a questo interesse tantissimi altri studi, fra cui quello della musica e ...