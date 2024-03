Ajax | UFFICIALE | rinnova un obiettivo dell'Inter

(Di martedì 12 marzo 2024) Jorrel Hato sarà ancora un calciatore. Come annunciato dal club olandese sul proprio sito, il difensore classe...

Georges Mikautadze lascia l' Ajax : il fantasista georgiano torna in prestito al Metz fino al termine della stagione. Georges Mikautadze on... (calciomercato)

Dopo soli sei mesi Jordan Henderson lascia l’Arabia Saudita e torna in Europa. Dopo aver rescisso il contratto con l’Al-Ettifaq,... (calciomercato)

UFFICIALE - Hato, l'Inter per ora è lontana: il difensore ha rinnovato con l'Ajax fino al 2028: Si è parlato di lui come potenziale obiettivo della difesa dell'Inter per il futuro, ma nel frattempo il futuro di Jorrel Hato, talentuoso classe 2006, sarà ancora tinto ...fcinternews

Conference League, Lille sul velluto: Ajax e Aston Villa rimandate: Si chiude la prima parte di questa serata ricca di Conference League. Sono state tante le squadre scese in campo per l'andata degli ottavi di finale della ...footballnews24

Andata ottavi di finale Europa Conference League: vince la Fiorentina, pari tra Ajax e Aston Villa, vittorie per Fenerbahçe e Lille: Nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League, la Fiorentina batte di misura il Maccabi Haifa, mentre Fenerbahçe, Lille e Maccabi Tel-Aviv vincono con ampi margini. Segna per ...it.uefa