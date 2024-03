Airbnb vieta le telecamere interne per le case in affitto

(Di martedì 12 marzo 2024) (Adnkronos) – A partire dal 30 aprile,non consentirà più agli host di installaredi sicurezza negli interni delle abitazioni messe a disposizione per i viaggiatori, indipendentemente dalla loro posizione o dall'uso che se ne intende fare. La decisione rappresenta un netto cambio di rotta rispetto alla precedente politica che permetteva l'installazione di

