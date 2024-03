Airbnb | dal 30 aprile vietate le telecamere nelle case in affitto | la decisione dopo le lamentele sulla privacy

(Di martedì 12 marzo 2024), il portale divacanze più conosciuto al mondo, ha annunciato che dal 30negli alloggi messi insarà vietato installaredi sorveglianza. Fino ad oggi la piattaforma permetteva l’uso didi sicurezzaaree comuni, tra cui corridoi e ingressi, se però chiaramente visibili e dichiarate negli annunci online. Di recente, però, diversi utenti avevano lamentato di averle trovate in qualche modo nascoste all’interno degli appartamenti, anche in aree in cui andrebbe tutelata lacome la camera da letto o il bagno. Secondo il nuovo regolamento, comunque, verrà consentito l’utilizzo dellenei citofoni e il monitoraggio dei decibel per garantire la sicurezza e rilevare feste ...

