AI Anxiety | approfondimento e consigli per calmare le acque in azienda

(Di martedì 12 marzo 2024) Come rasserenare l’ambiente? Puntando sulla formazione, sull’inserimento di un AI Expert e sulla condivisione di regolamenti ad hoc da seguire alla lettera “Nulla consuma il corpo quanto l’ansia”: con queste parole Gandhi definiva un sentimento dalle radici lontane ed esploso definitivamente nel periodo pandemico. La stessa ansia può essere associata a diverse cause e fenomeni, tra cui anche la tecnologia e, nello specifico, l’innovazione del futuro, ovvero l’intelligenza artificiale. Le prime conferme in merito giungono dal portale Scientific American che, di recente, ha lanciato un vero e proprio alert denominato “AI”, focalizzando l’attenzione, soprattutto, sull’universo lavorativo. A questo proposito, emerge unelaborato da Business Insider, secondo cui un lavoratore su 3 negli USA al momento è terrorizzato dall’idea che ...