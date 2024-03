Aglio selvatico o triquetro | proprietà | usi e ricette Questo è il momento per raccoglierlo!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 12 marzo 2024) L’(Allium triquetrum) è una pianta erbacea odorosa che cresce spontaneamente nelle zone umide del nostro territorio nazionale, sotto ai 600 metri di altitudine, lungo le coste del mar mediterraneo. Lo possiamo trovare ai piedi di muri a secco o nei pressi delle rocce, sul suolo esposto a nord, in campi incolti e lungo le rive dei fiumi. È commestibile e ricco dibenefiche; se impariamo a riconoscerlo, sapremo sfruttarlo al meglio e potremo utilizzarlo per i nostri manicaretti. Ha un sapore più delicato rispetto all’comune, ma un profumo pungente in grado impreziosire moltissimee benefici dell’Appartiene alle Liliaceae, come ...