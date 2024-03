Aggressioni a operatori | in 2 segnalazioni su 3 la vittima è donna

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar. (Adnkronos Salute) - Nel 2023, su oltre 16miladisanitari sull'intero territorio nazionale, per un totale di circa 18mila sanitaridi violenza (un'aggressione può coinvolgerne più di uno), 2 terzi dellesono state segnalate da d

Roma, 12 mar. (Adnkronos Salute) - Nel 2023, su oltre 16mila segnalazioni di Aggressioni a operatori sanitari sull'intero territorio nazionale, per un totale di circa 18mila sanitari vittima di ... (liberoquotidiano)

Milano, 12 marzo 2024 – In oc casi one della giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio- sanitari , sono stati resi noti gli episodi ... (ilgiorno)

FVM: “Le Aggressioni sono solo la punta dell’iceberg”: “Il fenomeno delle Aggressioni agli operatori del servizio sanitario nazionale è solo la punta dell’iceberg del malcontento generale verso una sanità che non sa dare risposte appropriate in tempo util ...quotidianosanita

In aumento le Aggressioni al 118. Balzanelli: "Minacciato di morte": Gli operatori rischiano la propria vita ... tempo-dipendente determinante e irrinunciabile per la tutela della vita di ciascuno di noi. Ogni aggressione al personale del sistema di emergenza ...adnkronos

Lombardia, in aumento le Aggressioni verso gli operatori sanitari: nel 2023 quasi 5mila casi: I dati sono stati pubblicati in occasione della giornata nazionale contro la violenza verso medici e infermieri: contattati i carabinieri in media una volta al giorno ...ilgiorno