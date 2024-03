Perugia, 1 marzo 2024 - accompagnato in ospedale dopo una caduta, ha aggredito un infermiere : così è stato denunciato dalla polizia. Si tratta di un uomo di 38 anni, già indagato in passato. ... (lanazione)

Nel giorno in cui si celebra la Festa delle Donne si registra un nuovo caso di violenza domestica. Siamo a Casoria , in provincia di Napoli L'articolo Casoria , aggredisce compagna nel giorno della ... (teleclubitalia)

Bussolengo. Aggredisce e ferisce l'ex compagna: arrestato un 46enne: BUSSOLENGO (VERONA) - Arrestato dai carabinieri in flagranza di reato l'11 marzo un 46enne, cittadino italiano, responsabile dei reati di maltrattamento e lesioni aggravate in danno della ...ilgazzettino

Aggredisce e picchia l’ex compagna, 46enne colto sul fatto: Bussolengo, botte e maltrattamenti continui nei confronti dell'ex compagna: 46enne arrestato in flagranza dai carabinieri.veronaoggi

Aggredisce la compagna per strada e la trascina con l'auto: arrestato in Salento: Aggredisce la compagna in strada e la trascina con l'auto per alcuni metri, prima di essere fermato dall'intervento dei carabinieri. L'episodio si è consumato nel tardo ...quotidianodipuglia